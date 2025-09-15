Emmy 2025 consagra “Adolescência”, “The Pitt” e “O Estúdio”

Na 77ª edição, Adolescência domina as categorias de minissérie, The Pitt leva Melhor Drama e O Estúdio fica com Melhor Comédia; Noah Wyle e Seth Rogen vencem como atores principais

Divulgação

Destaques da noite

  • Melhor Série de Drama: The Pitt

  • Melhor Série de Comédia: O Estúdio

  • Melhor Minissérie/Antológica: Adolescência

  • Ator em Drama: Noah Wyle (The Pitt)

  • Atriz em Drama: Britt Lower (Ruptura)

  • Ator em Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)

  • Atriz em Comédia: Jean Smart (Hacks)

  • Ator coadjuvante em Minissérie: Owen Cooper (Adolescência) — o mais jovem vencedor da categoria (15 anos)

  • Atriz coadjuvante em Minissérie: Erin Doherty (Adolescência)

Outros prêmios notáveis

  • Atriz em Minissérie/Filme: Cristin Milioti (O Pinguim)

  • Direção em Minissérie: Philip Barantini (Adolescência)

  • Roteiro em Comédia: O Estúdio (Seth Rogen, Evan Goldberg e equipe)

  • Roteiro em Drama: Andor (“Welcome to the Rebellion”)

Fontes: Metrópoles

Redigido por: Redação

