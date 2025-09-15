Emmy 2025 consagra “Adolescência”, “The Pitt” e “O Estúdio”

Destaques da noite
Melhor Série de Drama: The Pitt
Melhor Série de Comédia: O Estúdio
Melhor Minissérie/Antológica: Adolescência
Ator em Drama: Noah Wyle (The Pitt)
Atriz em Drama: Britt Lower (Ruptura)
Ator em Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)
Atriz em Comédia: Jean Smart (Hacks)
Ator coadjuvante em Minissérie: Owen Cooper (Adolescência) — o mais jovem vencedor da categoria (15 anos)
Atriz coadjuvante em Minissérie: Erin Doherty (Adolescência)
Outros prêmios notáveis
Atriz em Minissérie/Filme: Cristin Milioti (O Pinguim)
Direção em Minissérie: Philip Barantini (Adolescência)
Roteiro em Comédia: O Estúdio (Seth Rogen, Evan Goldberg e equipe)
Roteiro em Drama: Andor (“Welcome to the Rebellion”)
Fontes: Metrópoles
