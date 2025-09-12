Energisa alerta sobre os riscos de trabalhar próximo a rede elétrica

De pequenos reparos a canteiros de obras, todo trabalho próximo a rede elétrica oferece riscos, seja reforma, pintura ou construção, é fundamental planejar e respeitar a distância da rede elétrica. Intervenções na rede são perigosas e devem ser realizadas exclusivamente por profissionais da Energisa. O descumprimento dessas medidas de segurança pode resultar em choques elétricos e até mesmo em fatalidades.

Por isso, a distribuidora reforça as principais medidas preventivas que devem ser adotadas pelos profissionais do setor de construção, para evitar acidentes com a rede elétrica:

Verifique sempre a distância da rede;

Cuidado com equipamentos longos que podem encostar ou chegar próximos à rede, acidentes assim são comuns e geralmente graves;

Contrate um profissional habilitado, que utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, é essencial para garantir a segurança durante a execução das atividades.

Andaimes, varas, escadas metálicas e o basculamento de caçambas estão entre as principais estruturas que causam acidentes durante obras. A distância mínima entre essas estruturas e a rede elétrica deve ser de, no mínimo, dois metros na horizontal (acima) e três metros na vertical (lateral).

“Os cuidados também precisam ser redobrados ao transportar objetos metálicos longos, como varas e barras, pois não é só encostando nos fios que o choque acontece, a proximidade deles também pode causar acidentes. É preciso estar sempre atento à distância da rede elétrica. Às vezes a instalação de uma antena parabólica, por exemplo, se não fizer com cuidado pode causar um acidente que pode ser fatal”, orienta a coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes.

Construções de segundo e terceiro pavimentos exigem atenção redobrada, pois ficam mais próximas da rede de média tensão. A orientação é não tocar na rede elétrica nem tentar afastá-la do local da obra. Apenas as equipes da Energisa estão autorizadas e capacitadas para esse tipo de intervenção.

“Só o fato de estar próximo à rede já representa risco de choque elétrico. Por isso, é fundamental sempre conferir a distância segura. A mesma recomendação vale para a instalação de fachadas ou construção de telhados. O manuseio de madeiras, telhas e calhas deve ser feito a uma distância segura dos cabos de energia”, reforça Gabriella.

Orientações de segurança:

Instale antenas em locais seguros. Se os fios caírem perto da rede elétrica, não tente recuperar;

Verifique a instalação elétrica interna com um profissional qualificado;

Evite pintar fachadas com extensores metálicos ou condutores;

Construção de cercas ou alambrados sob a rede sem aterramento adequado;

Nunca suba em transformadores ou estruturas da rede, apenas profissionais da concessionária podem realizar esse tipo de serviço.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento: