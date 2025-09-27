Enis Oliveira, de Tarauacá, vence Isaac “Caveirão” na luta de abertura do BRTL Fight Combat

O BRTL Fight Combat começou com muita intensidade na noite deste sábado (27), no Maison Borges, em Rio Branco. A primeira luta do card colocou frente a frente dois representantes do interior do Acre: Enis Oliveira, da Team Silva (Tarauacá), e Isaac “Cabeirão”, da Jacaré Team Fight (Cruzeiro do Sul), na categoria até 57kg.

O confronto foi marcado por uma trocação franca, com domínio do Muay Thai e muita ação em pé. Os dois atletas não economizaram nos golpes, garantindo uma abertura eletrizante para o público que lota o evento.

Após três rounds intensos, os jurados deram a vitória a Enis Oliveira, por decisão dividida. O resultado levantou a torcida e já deixou a expectativa em alta para as próximas lutas da noite.

Veja o vídeo: