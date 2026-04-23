23/04/2026
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Receita abre consulta a lote residual do IR para mais de 415 mil pessoas

Valores não creditados por erro bancário podem ser reagendados no Banco do Brasil por até um ano

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 06:14
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Receita abre consulta a lote residual do IR para mais de 415 mil pessoas
Idosos e profissionais do magistério lideram o volume de recursos liberados no lote de abril/ Foto: Reprodução

A Receita Federal abriu, na manhã desta quinta-feira (23), o acesso para que os contribuintes consultem o novo lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Ao todo, o fisco vai injetar R$ 592,2 milhões na economia, beneficiando 415.277 pessoas que haviam caído na malha fina ou que tiveram o processamento de suas declarações concluído recentemente.

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Neste lote de abril de 2026, a Receita mantém a política de prioridades legais, destinando R$ 256,8 milhões para grupos específicos, como idosos e professores. No entanto, um volume expressivo de contribuintes sem prioridade legal (mais de 334 mil) também foi incluído por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento via Pix, critérios que aceleram a restituição.

Como realizar a consulta

O procedimento é simples e pode ser feito de forma digital. O contribuinte deve:

  1. Acessar o portal oficial da Receita Federal;

  2. Entrar na seção “Meu Imposto de Renda”;

  3. Clicar em “Consultar minha restituição”.

Caso prefira um detalhamento maior, o portal e-CAC permite visualizar o extrato completo da declaração. Se houver alguma inconsistência (“pendência”), o sistema já possibilita a retificação imediata para que o cidadão não perca os próximos lotes.

Problemas no depósito? Saiba o que fazer

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração. Se houver erro nos dados ou se a conta estiver inativa, o dinheiro volta para o Banco do Brasil. Nestes casos, o contribuinte tem até um ano para solicitar o reagendamento do crédito.

O pedido de novo agendamento pode ser feito pelos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais cidades). É necessário ter em mãos o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Se o prazo de um ano expirar, o resgate só poderá ser solicitado via portal e-CAC, na opção “restituição não resgatada”.

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