Valores não creditados por erro bancário podem ser reagendados no Banco do Brasil por até um ano

A Receita Federal abriu, na manhã desta quinta-feira (23), o acesso para que os contribuintes consultem o novo lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Ao todo, o fisco vai injetar R$ 592,2 milhões na economia, beneficiando 415.277 pessoas que haviam caído na malha fina ou que tiveram o processamento de suas declarações concluído recentemente.

Neste lote de abril de 2026, a Receita mantém a política de prioridades legais, destinando R$ 256,8 milhões para grupos específicos, como idosos e professores. No entanto, um volume expressivo de contribuintes sem prioridade legal (mais de 334 mil) também foi incluído por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento via Pix, critérios que aceleram a restituição.

Como realizar a consulta

O procedimento é simples e pode ser feito de forma digital. O contribuinte deve:

Acessar o portal oficial da Receita Federal; Entrar na seção “Meu Imposto de Renda”; Clicar em “Consultar minha restituição”.

Caso prefira um detalhamento maior, o portal e-CAC permite visualizar o extrato completo da declaração. Se houver alguma inconsistência (“pendência”), o sistema já possibilita a retificação imediata para que o cidadão não perca os próximos lotes.

Problemas no depósito? Saiba o que fazer

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração. Se houver erro nos dados ou se a conta estiver inativa, o dinheiro volta para o Banco do Brasil. Nestes casos, o contribuinte tem até um ano para solicitar o reagendamento do crédito.

O pedido de novo agendamento pode ser feito pelos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais cidades). É necessário ter em mãos o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Se o prazo de um ano expirar, o resgate só poderá ser solicitado via portal e-CAC, na opção “restituição não resgatada”.