27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul

O Prefeito Zequinha Lima parabenizou às equipes vencedoras e destacou o crescimento do futebol feminino no município.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas nas modalidades feminina e masculina com premiação total de R$ 16 mil, que foram entregues pelo prefeito Zequinha Lima esteve no local.

O campeonato aconteceu na quinta-=feira/Foto: Ascom

Na modalidade feminina a equipe da Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa venceu a equipe do Morro da Pedra,da Vila Liberdade e levou a premiação de R$4 mil ,enquanto a vice campeã ficou com R$2 mil. Na modalidade masculina a grande campeã foi a equipe da Croácia da Vila Lagoinha que venceu a equipe do Força Jovem, da Vila São Pedro, ficando com a premiação de R$ 6 mil. O time do Força Jovem levou a premiação de R$ 4 mil pelo vice-campeonato.

Daniel Araújo, treinador da equipe da Croácia, destacou a importância da competição para a zona rural.

“Hoje a gente veio com esse intuito de ser campeão. A gente jogou 4 campeonatos, ganhou os 4, então eu só tenho que agradecer aos nossos jogadores e a nossa torcida. Agradeço ao Prefeito Zequinha porque a prefeitura olha também para a zona rural, traz a gente para a zona urbana, essa é a competição que todas as vilas sonham em entrar”,

Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul, disse que o público prestigiou toda a competição e a grande final.

“O público lotou o estádio. A festa está bonita, está bacana e a importância é isso, valorizar o esporte e fomentar a economia. Tem muita gente faturando aqui dentro, vendendo alimentos e garantindo seu sustento também”, pontuou Gilvan.

O Prefeito Zequinha Lima parabenizou às equipes vencedoras e destacou o crescimento do futebol feminino no município.

“Foram mais de 12 anos sem incentivar o futebol feminino e ano passado realizamos o campeonato feminino com 13 equipes. Esse ano, fizemos o campeonato feminino das vilas com a grande final hoje. Estão todos e todas de parabéns “, concluiu.

Veja mais fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost