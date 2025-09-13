Esposa de Charlie Kirk fala pela primeira vez após morte do marido

A empresária Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, fez nesta sexta-feira (12/9) seu primeiro pronunciamento público desde a morte do influenciador, baleado na quarta-feira (10/9) enquanto discursava em um evento universitário em Utah. Em meio às lágrimas, ela agradeceu às autoridades e prometeu dar continuidade ao legado do marido.

“Quero agradecer aos socorristas que lutaram heroicamente para salvar a vida de Charles e à polícia que agiu bravamente para garantir que não houvesse outras vítimas”, disse. Erika também mencionou o apoio recebido de aliados políticos de Kirk, incluindo o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance.

Dirigindo-se diretamente a Charlie, prometeu: “Em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá. Prometo que nunca deixarei seu legado morrer.”

O principal suspeito do assassinato, Tyler Robinson, foi preso após uma caçada que durou 33 horas. A rendição ocorreu com a ajuda do pai dele. Robinson está detido no condado de Utah e deve ser formalmente acusado na próxima terça-feira (16/9). Ele responde por homicídio qualificado, obstrução de justiça e disparo de arma de fogo.

“Você não tem ideia do fogo que acendeu dentro desta esposa. Os gritos desta viúva ecoarão pelo mundo como um grito de guerra”, disse Erika em mensagem ao acusado.

A prisão foi anunciada inicialmente pelo presidente Donald Trump, que defendeu que o suspeito seja condenado à pena de morte.

“Sr. Presidente, meu marido te amava”

Erika agradeceu nominalmente a Donald Trump. “Sr. Presidente, meu marido te amava. Ele sabia que o senhor também o amava. A amizade de vocês era incrível. O senhor o apoiou muito, assim como ele te apoiou”, declarou.

Ela também citou JD Vance e sua esposa, Usha, a quem agradeceu por “trazê-lo para casa”.

Durante o pronunciamento, Erika citou passagens bíblicas e disse que a mensagem do marido seguirá viva por meio das atividades que ele liderava. “Sua turnê pelos campi continuará, assim como o podcast que ele apresentou”, afirmou.

Filha do casal perguntou pelo pai

Erika compartilhou ainda um episódio com a filha de três anos. A menina perguntou sobre o paradeiro do pai um dia após sua morte: “Onde está o papai?”.

A mãe contou que respondeu: “Querida, o papai te ama muito. Ele está viajando a trabalho com Jesus”. O casal também tem um filho de um ano.

Quem é Erika Kirk

Erika Kirk é ex-vencedora do concurso Miss Arizona EUA e conheceu Charlie em 2018. Eles se casaram em 2021. Atualmente, ela cursa doutorado em estudos bíblicos, apresenta o podcast Midweek Rise Up e criou a linha de roupas religiosas Proclaim.

Além de sua atuação como empresária e comunicadora, Erika mantém um programa de ministério bíblico.