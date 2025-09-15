Estátua de Preta Gil é inaugurada na orla de Copacabana ao lado da imagem de Gilberto Gil

“A estátua da Preta nasceu de um pedido dos próprios fãs, que queriam vê-la eternizada ao lado da de seu pai. Para nós, é uma honra atender a esse desejo e transformar o Quiosque Areia em um espaço de memória e afeto. Mais do que uma homenagem, é um símbolo da força da música brasileira e da conexão entre gerações”, destaca Bruno de Paula, sócio do Areia MPB.