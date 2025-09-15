Estátua de Preta Gil é inaugurada na orla de Copacabana ao lado da imagem de Gilberto Gil

A orla de Copacabana ganhou nesta segunda-feira (15) uma nova homenagem à música popular brasileira: uma estátua da cantora Preta Gil foi instalada ao lado da imagem de seu pai, Gilberto Gil, em frente ao Copacabana Palace. A iniciativa atende a pedidos de fãs e reforça o legado da artista, que morreu em julho deste ano, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino.
A escultura foi colocada próxima à casa onde Gilberto Gil vive no Rio e marca a forte ligação da família com a cidade e com a cultura brasileira. A homenagem foi organizada pelo quiosque Areia MPB, administrado pela Orla Rio, que já havia instalado a estátua de Gil em 2023.
Preta Gil iniciou sua carreira musical aos 29 anos, após atuar como produtora e publicitária. Seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, lançado em 2003, trouxe o hit “Sinais de Fogo”, composto por Ana Carolina. Ao longo da carreira, Preta se destacou pela irreverência, pela defesa da diversidade e pela presença marcante no Carnaval carioca.
Recentemente, o trajeto oficial dos megablocos do Rio foi rebatizado como “Circuito Preta Gil”, em mais uma homenagem à artista, que se tornou símbolo da folia de rua na cidade.
A estátua em Copacabana se soma a esse conjunto de tributos e busca manter viva a memória de uma das vozes mais autênticas da música brasileira.
“A estátua da Preta nasceu de um pedido dos próprios fãs, que queriam vê-la eternizada ao lado da de seu pai. Para nós, é uma honra atender a esse desejo e transformar o Quiosque Areia em um espaço de memória e afeto. Mais do que uma homenagem, é um símbolo da força da música brasileira e da conexão entre gerações”, destaca Bruno de Paula, sócio do Areia MPB.