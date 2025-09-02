Estêvão brilha: atacante do Chelsea é eleito 2º melhor reforço da Premier League

Jovem brasileiro de 18 anos só ficou atrás do português João Palhinha, contratado pelo Tottenham

O atacante Estêvão, nova joia do Chelsea, já começa a colecionar conquistas fora de campo. O jogador de 18 anos foi eleito o segundo melhor reforço da Premier League 2025/26, segundo levantamento do portal The Athletic, que analisou 153 transferências feitas pelos clubes ingleses nesta temporada.

Reprodução / X Chelsea

O único a superar o brasileiro foi o volante português João Palhinha, contratado pelo Tottenham após passagem discreta pelo Bayern de Munique.

“Espere muita ação, jogadas pelas pontas a todo vapor, uma habilidade incrível e uma atitude aventureira e destemida, tentando coisas que muitos sequer iriam pensar em fazer. (Estêvão) é apenas um garoto, mas o entusiasmo parece justificado”, escreveu o site.

As 10 melhores contratações da Premier League 2025/26

  1. João Palhinha – volante, Tottenham

  2. Estêvão – atacante, Chelsea

  3. Rayan Cherki – meia, Manchester City

  4. Adrien Truffert – lateral, Bournemouth

  5. Alexander Isak – atacante, Liverpool

  6. Hugo Ekitike – atacante, Liverpool

  7. Jack Grealish – meia, Everton

  8. Viktor Gyokeres – atacante, Arsenal

  9. Jorgen Strand Larsen – atacante, Wolves

  10. Caoimhin Kelleher – goleiro, Brentford

Outros brasileiros também aparecem no ranking, como Douglas Luiz (28º, Nottingham Forest), João Pedro (40º, Chelsea), Matheus Cunha (75º, Manchester United) e o goleiro Lucas Perri (91º, Leeds).

A escolha reforça o status de Estêvão como uma das maiores promessas do futebol mundial, elevando ainda mais as expectativas sobre sua temporada no Chelsea.

📌 Fonte: The Athletic/ Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

ContilNet Notícias

