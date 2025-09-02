Estêvão brilha: atacante do Chelsea é eleito 2º melhor reforço da Premier League

O atacante Estêvão, nova joia do Chelsea, já começa a colecionar conquistas fora de campo. O jogador de 18 anos foi eleito o segundo melhor reforço da Premier League 2025/26, segundo levantamento do portal The Athletic, que analisou 153 transferências feitas pelos clubes ingleses nesta temporada.
O único a superar o brasileiro foi o volante português João Palhinha, contratado pelo Tottenham após passagem discreta pelo Bayern de Munique.
“Espere muita ação, jogadas pelas pontas a todo vapor, uma habilidade incrível e uma atitude aventureira e destemida, tentando coisas que muitos sequer iriam pensar em fazer. (Estêvão) é apenas um garoto, mas o entusiasmo parece justificado”, escreveu o site.
As 10 melhores contratações da Premier League 2025/26
João Palhinha – volante, Tottenham
Estêvão – atacante, Chelsea
Rayan Cherki – meia, Manchester City
Adrien Truffert – lateral, Bournemouth
Alexander Isak – atacante, Liverpool
Hugo Ekitike – atacante, Liverpool
Jack Grealish – meia, Everton
Viktor Gyokeres – atacante, Arsenal
Jorgen Strand Larsen – atacante, Wolves
Caoimhin Kelleher – goleiro, Brentford
Outros brasileiros também aparecem no ranking, como Douglas Luiz (28º, Nottingham Forest), João Pedro (40º, Chelsea), Matheus Cunha (75º, Manchester United) e o goleiro Lucas Perri (91º, Leeds).
A escolha reforça o status de Estêvão como uma das maiores promessas do futebol mundial, elevando ainda mais as expectativas sobre sua temporada no Chelsea.
📌 Fonte: The Athletic/ Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet