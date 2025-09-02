Estudo aponta leve queda no preço na picanha e do filé em agosto na capital acreana

Um levantamento do Programa de Educação Tutorial (PET) de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), feito entre 8 e 12 deste mês, mostrou que alguns cortes de carne ficaram mais baratos em Rio Branco, enquanto outros registraram aumento.

Entre os cortes de maior valor, a picanha continua no topo da lista, sendo vendida em média a R$ 62,58 nos açougues e R$ 74,20 nos supermercados.

Logo depois aparecem o filé e a alcatra. No extremo oposto, o fígado se mantém como a opção mais acessível, custando cerca de R$ 12,20.

A comparação com os preços de julho revelou quedas importantes: a picanha reduziu 3,29% e o filé 3,99%. Já a fraldinha subiu 2,59% e o patinho apresentou alta de 2,46%, mostrando que a variação depende bastante do tipo de corte.

O estudo foi realizado em 65 pontos de venda da capital, entre supermercados e açougues.