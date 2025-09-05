Etanol chega a quase R$ 6 no Acre e tem maior preço do Brasil na última semana de agosto

Na última semana de agosto, o Acre despontou como o estado com o etanol mais caro do Brasil. O preço médio chegou a R$ 5,99 por litro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor está muito acima da média nacional, que foi de R$ 4,15 no mesmo período. Além de liderar no preço, o estado também apresentou a maior variação positiva do país: alta de 13,66% em apenas sete dias.

Enquanto isso, em boa parte do território nacional, o movimento foi contrário. Entre os dias 24 e 30, houve queda nos preços em 15 estados e no Distrito Federal, estabilidade em 6 e aumento apenas em 5.

Goiás foi o destaque entre as reduções, com recuo de 6,41% nos postos. Já São Paulo, maior produtor e consumidor de etanol do Brasil, registrou leve avanço de 0,25%, alcançando média de R$ 3,98 por litro.

O estudo também apontou diferenças expressivas nos preços encontrados no país. O menor valor foi de R$ 3,19 em um posto paulista, enquanto o maior preço individual, de R$ 6,49, foi registrado em Pernambuco.