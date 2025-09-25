Ex-Arsenal morre após grave lesão cerebral durante partida

Morreu nesta quinta-feira Billy Vigar, centroavante formado nas categorias de base do Arsenal e atualmente no Chichester City. Ele foi internado às pressas no sábado e chegou a ficar em coma induzido depois de sofrer uma grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, pela Sétima Divisão inglesa. Pelas redes sociais, o atual clube de Billy confirmou a fatalidade.
O acidente aconteceu no dia 20 de setembro. Vigar foi tentar evitar que a bola saísse na lateral do campo e se chocou contra um muro que fica ao lado do gramado. Não houve contato com outro jogador. O atacante recebeu atendimento ainda no campo, foi levado de ambulância e, posteriormente, transportado de helicóptero para um hospital em Londres.