Ex-Arsenal morre após grave lesão cerebral durante partida

— Após sofrer uma lesão cerebral grave no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira, ele precisou de uma cirurgia para aumentar as chances de recuperação. Embora isso tenha ajudado, a lesão foi demais para ele e ele faleceu na manhã de quinta-feira (25). As respostas à atualização original mostram o quanto Billy era considerado e amado no esporte. Sua família está devastada por isso ter acontecido enquanto ele jogava o esporte que ele amava — comunicou o clube.

Muro ao lado do gramado no estádio Maurice Rebak, em Londres, Sétima Divisão da Inglaterra — Foto: Reprodução / @AFCMediaXI

Billy Vigar tinha 21 anos e chegou às categorias juvenis do Arsenal em 2020. Atuou na equipe sub-20 do time de Londres e foi emprestado para o Derby e o Eastbourne até se transferir para o Hastings United no ano passado. Desde agosto, ele defendia o Chichester City.

A Federação de Futebol da Inglaterra lamentou o ocorrido e enviou condolências à família, amigos, e ao Chichester City FC. O Arsenal afirmou que o time está “devastado” com a perda.