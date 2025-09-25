25/09/2025
Ex-Arsenal morre após grave lesão cerebral durante partida

Billy Vigar, de 21 anos, estava em coma induzido depois de se chocar contra um muro ao lado do campo na Sétima Divisão da Inglaterra; veja foto do local

Morreu nesta quinta-feira Billy Vigar, centroavante formado nas categorias de base do Arsenal e atualmente no Chichester City. Ele foi internado às pressas no sábado e chegou a ficar em coma induzido depois de sofrer uma grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, pela Sétima Divisão inglesa. Pelas redes sociais, o atual clube de Billy confirmou a fatalidade.

O acidente aconteceu no dia 20 de setembro. Vigar foi tentar evitar que a bola saísse na lateral do campo e se chocou contra um muro que fica ao lado do gramado. Não houve contato com outro jogador. O atacante recebeu atendimento ainda no campo, foi levado de ambulância e, posteriormente, transportado de helicóptero para um hospital em Londres.

