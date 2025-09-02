Ex-campeão do Big Brother EUA perde prêmio milionário em apenas 3 anos

O ex-Big Brother norte-americano Jackson Michie, campeão da 21ª edição do reality, revelou que perdeu todo o prêmio de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões) em menos de três anos. O ex-participante contou que gastou grande parte do dinheiro em objetos de luxo e não recebeu orientação financeira adequada, o que contribuiu para a rápida perda da fortuna.

Em entrevista ao podcast But First, God, Jackson também disse que enfrentava problemas com abuso de substâncias antes mesmo de entrar no programa e que só parou abruptamente para poder participar do reality.

“Conforme os meses seguintes ao show foram passando, comecei a entrar em uma rápida decadência”, revelou.

Luxo, vícios e a queda financeira

Segundo ele, a falta de planejamento e o envolvimento com “substâncias, mulheres e atividades seculares” aceleraram a decadência financeira. Ao perceber que estava no fundo do poço, Jackson decidiu mudar de vida: se desintoxicou, vendeu o que podia e deixou Los Angeles, voltando para a casa dos pais em Nashville.

“Eu já tinha, a essa altura, gasto todo o meu dinheiro, com a conta corrente negativa. Sem carro. Sem emprego. Sem planos. Voltando para a cidade e para o lugar de onde fugi, sem ter a mínima ideia do que me esperava”, contou.

Recomeço

Hoje, longe da vida de excessos, Jackson mantém um perfil com 148 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos voltados à fé, à família e à superação pessoal.

📌 Fonte: Podcast But First, God

