26/09/2025
Ex-companheiro é preso e confessa assassinato por ciúmes; corpo é encontrado na BR-317

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (24), em Boca do Acre, no interior do Amazonas, suspeito de matar a ex-companheira, de 32 anos, e ocultar o corpo. Ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu na segunda-feira (22), conforme informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O caso aconteceu no estado do Amazonas/Foto: Beatriz Sampaio e Divulgação/PC-AM

As investigações começaram ainda na segunda (22), quando familiares comunicaram o desaparecimento da vítima. Durante buscas na casa do suspeito, localizada no bairro Platô do Piquiá, os policiais encontraram armas de fogo, resultando na autuação por posse ilegal.

Na delegacia, o homem confessou o assassinato e indicou o local onde havia escondido o corpo. O delegado Gustavo Kallil informou ao g1 que o suspeito relatou ter cometido o crime por ciúmes.

O corpo foi localizado em uma área alagada no quilômetro 26 da BR-317, com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma. Ele foi apresentado em audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

