Ex-reitora recebe Comenda da Ordem do Mérito Cultural por sua trajetória em prol da cultura acreana

A professora Rosana Cavalcante dos Santos, ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac) por 10 anos e membro da Academia Acreana de Letras (AAL), recebeu, nesta quarta-feira (10.09), a Comenda Ordem do Mérito Cultural Acreano. A honraria, criada em 2009 pelo então presidente do Conselho Estadual de Cultura (ConCultura), Daniel Zen, reconhece personalidades que contribuem para o fortalecimento da identidade cultural do estado.

O nome da ex-reitora foi indicado pela conselheira Kelen Gleysse e aprovado pela maioria dos membros do ConCultura.

O evento ocorreu no auditório do Museu dos Povos Acreanos (MPA). A comenda é concedida anualmente pelo Conselho Estadual de Cultura, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a personalidades que se destacam pela contribuição à valorização da cultura acreana.

Iniciativas culturais no Ifac

Durante sua trajetória à frente do Ifac, Rosana Cavalcante apoiou diversas iniciativas culturais e firmou parcerias institucionais que valorizaram a cultura local, consolidando a Pró-Reitoria de Extensão como espaço central das políticas culturais da instituição.

Em seu discurso, a professora destacou a importância do reconhecimento. “Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, em especial o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Manoel Coracy Saboia Dias, e o presidente da Fundação Elias Mansour, Monoru Kinpara. Receber esta comenda é reconhecer que a cultura é patrimônio vivo, e que a Ordem do Mérito Cultural Acreano é mais do que uma distinção: é um chamado à continuidade da nossa memória coletiva”, afirmou.

Rosana ressaltou o valor simbólico da honraria e o papel da cultura na identidade acreana. “Recebo esta comenda com profunda gratidão e consciência de sua dimensão simbólica. O Acre é terra de resistência e diversidade, onde a cultura se faz trincheira e ponte. Ser distinguida em um estado que carrega no seu povo a força da criação e da reinvenção é assumir também a responsabilidade de continuar defendendo a cultura como direito e valor civilizatório”.

Ela lembrou que as políticas culturais do Ifac abriram espaço para projetos em música, teatro, audiovisual, literatura e artes visuais, valorizando a cultura como parte essencial da formação cidadã. “Cada iniciativa foi desenhada para romper com a visão utilitarista da educação e afirmar a centralidade dos saberes tradicionais, locais e contemporâneos”, disse.

O impacto dessas ações, segundo a homenageada, foi além da instituição. “O Ifac, presente em todas as cinco regionais do Acre, fez com que a política cultural ultrapassasse os limites da capital e alcançasse os mais diversos territórios do estado. Consolidamos espaços de protagonismo estudantil, de artistas e de coletivos culturais, demonstrando que a arte não é ornamento, mas fundamento da educação e da vida social”.

Homenagem coletiva

Rosana destacou ainda o caráter coletivo da distinção. “Esta comenda não me pertence de forma isolada. É também dos estudantes, das equipes, dos parceiros e de todos que acreditaram na potência transformadora da cultura. A cultura nunca se constrói de forma solitária: é obra coletiva, que floresce quando há encontro, diálogo e partilha”.

Ao encerrar, reafirmou seu compromisso com a cultura acreana. “Receber esta distinção significa renovar compromissos. Continuarei a lutar para que a cultura do Acre seja respeitada como patrimônio e como direito, não apenas como expressão artística, mas como força de transformação social. A cultura é o que nos humaniza e nos projeta para o futuro”, declarou.

Rosana Cavalcante reforçou seu agradecimento ao Conselho Estadual de Cultura e à Fundação Elias Mansour. “Saio daqui com a certeza de que a cultura do Acre é uma herança que recebemos e um futuro que devemos construir. Que esta comenda seja farol para que sigamos afirmando a cultura como caminho de liberdade, justiça e pertencimento”.

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição- SemDerivações 3.0 Não Adaptada