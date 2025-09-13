Explosão em cafeteria deixa ao menos 21 feridos em Madri; três em estado grave

Uma explosão em uma cafeteria em Madri, neste sábado (13), deixou ao menos 21 pessoas feridas, três delas em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 15h (horário local) e atingiu também o prédio residencial localizado acima do estabelecimento.

Segundo os serviços de emergência, a principal hipótese é de que a explosão tenha sido causada por umvazamento de gás. O edifício foi evacuado e os bombeiros trabalham na remoção dos escombros manualmente, já que a estrutura está instável e o uso de máquinas pesadas é considerado arriscado.