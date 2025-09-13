Explosão em cafeteria deixa ao menos 21 feridos em Madri; três em estado grave

Acidente ocorreu no centro da capital espanhola; suspeita inicial é de vazamento de gás

Uma explosão em uma cafeteria em Madri, neste sábado (13), deixou ao menos 21 pessoas feridas, três delas em estado grave.

Explosão em cafeteria deixa ao menos 21 feridos em Madri. Foto: Reprodução

O acidente ocorreu por volta das 15h (horário local) e atingiu também o prédio residencial localizado acima do estabelecimento.

Segundo os serviços de emergência, a principal hipótese é de que a explosão tenha sido causada por umvazamento de gás. O edifício foi evacuado e os bombeiros trabalham na remoção dos escombros manualmente, já que a estrutura está instável e o uso de máquinas pesadas é considerado arriscado.

