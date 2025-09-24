Facções na mira: Polícia do Acre prende suspeitos e caça foragido em operação na fronteira

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), realizou nesta quarta-feira (24) uma operação contra membros de facções que atuam na fronteira do estado. A ação teve como foco os municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil e incluiu o cumprimento de mandados de prisão e a coleta de novas provas.

Durante a operação, duas pessoas tiveram a prisão decretada. Uma mulher acabou sendo detida pela Polícia Militar em uma abordagem de rotina. O outro investigado não foi encontrado em casa e segue sendo procurado.

Além disso, a Draco também cumpriu mandados de prisão preventiva contra J.R. de A. e R.A. de A.L., que já estavam detidos por crimes de tráfico de drogas e roubo. Ambos passam agora a responder por envolvimento direto com organização criminosa.

As investigações revelam que os alvos desempenhavam papéis relevantes dentro da facção, atuando como “disciplina”, responsáveis por impor regras e punições internas, além de contribuir com o tráfico de drogas e armas, atividades que fortaleciam o grupo na região de fronteira.

Segundo o delegado da Draco, Gustavo Neves, os investigados exerciam funções estratégicas na hierarquia criminosa. “Eles eram peças centrais na facção, responsáveis por decisões sobre o comércio de drogas, pela aplicação de punições e pela tentativa de consolidar o domínio territorial em áreas-chave da fronteira”, destacou.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate às facções no Acre.