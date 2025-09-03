Faliu? Andressa Urach fecha supermercado, vende imóveis e cavalos, e explica decisão

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao anunciar nas redes sociais que está encerrando as atividades do Super Urach, supermercado que havia inaugurado no Rio Grande do Sul. A famosa contou que está liquidando todo o estoque e até mesmo os equipamentos do negócio.

Andressa Urach no supermercado que abriu – Reprodução/Instagram

“Corre lá, aproveita as promoções, tá tudo praticamente a preço de custo. Estou vendendo também os caixas, gôndolas, freezer, todo o maquinário. Você que tem supermercado e quer pegar tudo que eu tenho lá em promoção, aproveita”, declarou Urach.

Além do fechamento do mercado, a loira revelou que também está se desfazendo de bens no estado:

  • Mais de oito imóveis foram colocados à venda;

  • Todos os cavalos que possuía também estão disponíveis para negociação.

Segundo ela, a decisão está ligada à mudança definitiva para São Paulo:

“Estou levantando acampamento, sou igual cigana. Levanta e vai. Agora estamos vindo definitivamente para São Paulo.”

Ranking íntimo com famosos

Recentemente, Urach também deu o que falar ao participar do programa No Alvo, do SBT. Questionada sobre a performance de famosos com quem já teria se relacionado, a modelo não hesitou em responder:

  • Cristiano Ronaldo foi eleito por ela como o número um;

  • Cauã Reymond ficou na segunda posição;

  • Neymar e Lucas Lucco foram citados em seguida.

