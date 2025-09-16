Família reencontra jovem que estava desaparecido há 3 anos; ele foi localizado em coma na UTI do PS

O jovem Mateus Lima da Silva, de 30 anos, desaparecido há três anos, foi encontrado em coma no Pronto-Socorro de Rio Branco. Após buscas realizadas pelo Instituto de Identificação do Acre, a família foi localizada e o pai e o tio já visitaram o rapaz, que permanece internado na UTI, inconsciente e em estado grave.

VEJA MAIS: No Acre, homem desaparecido há três anos é encontrado no Pronto-Socorro; veja detalhes

Segundo o tio, José Rodrigues da Silva, de 74 anos, conhecido como Zequinha, Mateus teria se desentendido com o pai e passou a viver nas ruas, circulando por cidades como Senador Guiomard e Assis Brasil. Ele contou que a família tentava convencê-lo a voltar para casa, mas o jovem se recusava.

Ainda não há confirmação sobre o que ocorreu com Mateus. Informações divergentes apontam que ele pode ter sido atropelado ou agredido. O tio relatou que o sobrinho chegou a ser socorrido pelo Samu em Assis Brasil, consciente e com sinais de traumatismo craniano, mas chegou a Rio Branco já inconsciente e sem documentos.

Durante as visitas, o pai percebeu pequenas reações, como movimentos nos pés, o que trouxe alguma esperança à família. No entanto, os médicos informaram que o quadro segue extremamente delicado, já que Mateus apresenta afundamento no crânio, não se comunica e depende de aparelhos para se alimentar.

Apesar da gravidade, os familiares mantêm a fé na recuperação. “A gente sempre tem aquela esperancinha dele se recuperar”, disse o tio, emocionado.

A identificação do jovem só foi possível graças à análise das impressões digitais, cruzadas em uma plataforma nacional de pessoas desaparecidas. O Acre passou a integrar o sistema recentemente, o que permitiu confirmar a identidade de Mateus e reencontrar sua família após anos de incertezas.

*Com informações do G1