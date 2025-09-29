29/09/2025
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: "3 meses sem beijar"
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a "loira misteriosa" que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo

Fartura no rio Iaco: moradores enchem balde de peixes em poucos minutos em Sena Madureira

Com a utilização de malhadeiras, eles conseguiram encher um balde de peixes em poucos minutos

Os moradores da comunidade Nova Olinda, rio Iaco, em Sena Madureira, não tem do que reclamar sobre uma pescaria realizada na manhã desta segunda-feira (29) em um lago. Com a utilização de malhadeiras, eles conseguiram encher um balde de peixes em poucos minutos.

Moradores encheram o balde com a pesca/Foto: Reprodução

“Viemos pegar uns peixes aqui, eu, meu amigo Donizete e o Casagrande. Olha aí como está o balde, só cutimatã e branquinha. Vamos tirar mais uma rede pra gente ir embora. É isso aí. Pescaria boa hoje”, destacou o morador Pablo.

Segundo ele, foram dados dois lances e ao todo foram capturados cerca de 30 quilos de peixes para o consumo das próprias famílias.
Após a pescaria exitosa, eles aproveitaram o ensejo para tratar os peixes e levar para casa no ponto de colocar no fogo.

VEJA:

