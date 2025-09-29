Fartura no rio Iaco: moradores enchem balde de peixes em poucos minutos em Sena Madureira

Os moradores da comunidade Nova Olinda, rio Iaco, em Sena Madureira, não tem do que reclamar sobre uma pescaria realizada na manhã desta segunda-feira (29) em um lago. Com a utilização de malhadeiras, eles conseguiram encher um balde de peixes em poucos minutos.

“Viemos pegar uns peixes aqui, eu, meu amigo Donizete e o Casagrande. Olha aí como está o balde, só cutimatã e branquinha. Vamos tirar mais uma rede pra gente ir embora. É isso aí. Pescaria boa hoje”, destacou o morador Pablo.

Segundo ele, foram dados dois lances e ao todo foram capturados cerca de 30 quilos de peixes para o consumo das próprias famílias.

Após a pescaria exitosa, eles aproveitaram o ensejo para tratar os peixes e levar para casa no ponto de colocar no fogo.

VEJA: