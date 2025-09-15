FBI diz que exame de DNA em objetos liga suspeito à morte de Charlie Kirk

O FBI informou que análises de DNA em objetos recolhidos — como uma toalha usada para envolver a arma e uma chave de fenda encontrada no telhado da universidade — ligam o suspeito Tyler Robinson, 22, ao assassinato de Charlie Kirk, morto a tiros durante um evento na Utah Valley University na quarta (10/9). A polícia também recuperou um rifle Mauser .30-06 e munições com inscrições, e trabalha com outras evidências periciais colhidas no local. O governador de Utah, Spencer Cox, disse que o investigado foi preso e “não está cooperando”; a motivação ainda é apurada.

Fonte: ABC News; Associated Press; CBS News; Hindustan Times.

Redigido por: ContilNet