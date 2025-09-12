Feirão deve oferecer mais de 400 vagas de emprego em Rio Branco; confira os detalhes

O SEST SENAT realiza no dia (10) de outubro a Feira Emprega Transporte em Rio Branco, das 8h às 17h, na unidade localizada na Rodovia AC-40, km 2.000, no bairro Vila Acre. O evento tem como objetivo aproximar empresas parceiras e candidatos em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.

A expectativa da organização é conectar mais de 400 pessoas a vagas de emprego, oferecendo um espaço voltado ao futuro profissional dos participantes. Durante o dia, serão promovidos atendimentos e interações diretas entre contratantes e interessados.

As inscrições para participar da feira serão abertas em breve. A orientação do SEST SENAT é que os candidatos fiquem atentos à divulgação oficial para garantir a vaga e ter acesso às oportunidades oferecidas.