Feminicídio: mulher é assassinada pelo próprio marido a golpes de faca na Zona Leste de Porto Velho

Crime ocorreu na Rua Guajuvira, no bairro Parque Amazônia; polícia investiga o caso

Uma mulher foi assassinada pelo próprio marido nesta sexta-feira (5), na Rua Guajuvira, bairro Parque Amazônia, na Zona Leste de Porto Velho. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Local do crime na Rua Guajuvira, bairro Parque Amazônia, Zona Leste de Porto Velho/Foto: Reprodução

Testemunhas relataram que o casal já tinha histórico de desentendimentos, e vizinhos acionaram a polícia após ouvir gritos vindos da residência. O suspeito fugiu do local.

A ocorrência reforça a necessidade de atenção às denúncias de violência doméstica e a importância de políticas de proteção às mulheres. As informações são do site Rondônia ao Vivo.

Veja o vídeo:

