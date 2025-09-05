Feminicídio: mulher é assassinada pelo próprio marido a golpes de faca na Zona Leste de Porto Velho

Uma mulher foi assassinada pelo próprio marido nesta sexta-feira (5), na Rua Guajuvira, bairro Parque Amazônia, na Zona Leste de Porto Velho. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que o casal já tinha histórico de desentendimentos, e vizinhos acionaram a polícia após ouvir gritos vindos da residência. O suspeito fugiu do local.

A ocorrência reforça a necessidade de atenção às denúncias de violência doméstica e a importância de políticas de proteção às mulheres. As informações são do site Rondônia ao Vivo.

