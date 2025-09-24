Festim vence prêmio de melhor clipe da Firjan SESI com “Contratempo”; assista

24/09/2025
O duo Festim, formado pelo acreano Dito Bruzugu e pelo fluminense André Moreno, conquistou nesta semana o prêmio de Melhor Videoclipe da Maratona de Música Firjan SESI no Rio de Janeiro, com a música “Contratempo”. A votação unânime, que somou o voto do público e três votos do corpo de júri, coroou o trabalho do grupo, destacando a força da mensagem do clipe.

Lançado em setembro, “Contratempo” é a faixa de abertura do EP de estreia da dupla, “Bipolar”, e retrata o reencontro de um casal de idosos que se separou na juventude e, décadas depois, revive a paixão perdida. A história dos personagens Aníbal e Lourdes é interpretada pelos atores Ricardo Romão e Eliara Conceição, em produção realizada pela Hassis Produções com direção de Bruno Rocha e fotografia de Fernando Duarte.

Dito Bruzugu e André Moreno conquistam a vitória no prêmio de Melhor Videoclipe da Firjan SESI com o clipe de “Contratempo”/Foto: Reprodução

Segundo Dito, o clipe tem como objetivo provocar reflexões sobre o amor e a paixão na terceira idade.

O Festim, que começou em 2019, já se destacou anteriormente com o clipe da música “Teu Silêncio no Meu Lugar”, vencedora do prêmio da Rádio Nacional de Brasília como melhor canção de 2024. A dupla mistura influências da música nordestina, MPB, tropicalismo e brit pop, e já se apresentou em casas de destaque no Rio de Janeiro e São Paulo.

Com a conquista do prêmio da Firjan SESI, o duo celebra mais uma etapa de sua trajetória artística, marcada por dedicação e paixão pela música.

Confira a premiação e o clipe:

