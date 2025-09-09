Festival do Coco em Mâncio Lima terá arena de tecnologia e competições de games

Pela primeira vez, a Cocotech marcará presença no evento, trazendo tecnologia, interatividade e competições eletrônicas

O tradicional Festival do Coco de Mâncio Lima ganhará um espaço inédito dedicado à inovação e ao universo dos games. Pela primeira vez, a Cocotech marcará presença no evento, trazendo tecnologia, interatividade e competições eletrônicas para o público.

Festival do Coco em Mâncio Lima terá arena de tecnologia e competições de games. Foto: Reprodução

No estande da Cocotech, os visitantes poderão conhecer uma atualização exclusiva do chatppt, que permitirá interações com inteligência artificial em tempo real, simulando conversas naturais com um chatbot. Além disso, o espaço oferecerá workshops sobre hardware e novas tecnologias, aproximando a comunidade das tendências digitais.

A programação também contará com o Mobis Games, que promete agitar o festival com torneios de Free Fire, Clash Royale e FIFA 25. No Free Fire, 12 equipes disputarão o título, com mais de R$ 2 mil em prêmios e medalha de MVP para o jogador mais destacado. Já no Clash Royale, o campeão receberá R$ 250, enquanto o segundo colocado levará R$ 150. No FIFA 25, a premiação total será de R$ 1 mil, distribuída entre os quatro primeiros colocados, além de troféu para o grande vencedor.

E para quem não joga e prefere outras formas de diversão, a Cocotech preparou o QR Coco, uma atividade interativa em que os participantes deverão encontrar e escanear QR Codes espalhados pelo evento para acumular pontos e garantir brindes exclusivos.

