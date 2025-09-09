Festival do Coco em Mâncio Lima terá arena de tecnologia e competições de games

O tradicional Festival do Coco de Mâncio Lima ganhará um espaço inédito dedicado à inovação e ao universo dos games. Pela primeira vez, a Cocotech marcará presença no evento, trazendo tecnologia, interatividade e competições eletrônicas para o público.

No estande da Cocotech, os visitantes poderão conhecer uma atualização exclusiva do chatppt, que permitirá interações com inteligência artificial em tempo real, simulando conversas naturais com um chatbot. Além disso, o espaço oferecerá workshops sobre hardware e novas tecnologias, aproximando a comunidade das tendências digitais.

A programação também contará com o Mobis Games, que promete agitar o festival com torneios de Free Fire, Clash Royale e FIFA 25. No Free Fire, 12 equipes disputarão o título, com mais de R$ 2 mil em prêmios e medalha de MVP para o jogador mais destacado. Já no Clash Royale, o campeão receberá R$ 250, enquanto o segundo colocado levará R$ 150. No FIFA 25, a premiação total será de R$ 1 mil, distribuída entre os quatro primeiros colocados, além de troféu para o grande vencedor.

E para quem não joga e prefere outras formas de diversão, a Cocotech preparou o QR Coco, uma atividade interativa em que os participantes deverão encontrar e escanear QR Codes espalhados pelo evento para acumular pontos e garantir brindes exclusivos.