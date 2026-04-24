O céu deve fechar e o alerta é sério: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para todo o Acre, indicando perigo potencial devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes entre a manhã desta sexta-feira (24) e o sábado (25). A combinação de temporais volumosos e rajadas que podem chegar a 100 km/h coloca moradores em estado de atenção, especialmente em áreas mais vulneráveis.

De acordo com o aviso, válido a partir das 8h55 desta sexta, os volumes de chuva podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou alcançar até 100 mm ao longo do dia, um índice considerado elevado e capaz de provocar transtornos em curto espaço de tempo. Além disso, os ventos intensos aumentam o risco de queda de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica.

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O cenário previsto também inclui descargas elétricas frequentes, o que amplia o perigo durante as tempestades. Em regiões urbanas, há possibilidade de alagamentos rápidos, enquanto áreas rurais podem enfrentar dificuldades de acesso e prejuízos pontuais.

Diante desse quadro, a orientação é clara: evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia para reduzir riscos.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.