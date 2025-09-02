Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra é hoje um dos maiores galãs da TV

A novela Terra Nostra (1999) voltou à televisão na faixa Edição Especial da Globo e trouxe à tona uma curiosidade: o primeiro papel de Nicolas Prattes, atualmente um dos principais galãs da emissora.

Na trama de Benedito Ruy Barbosa, Nicolas interpretou Francesquinho, filho dos protagonistas Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Na época, ele tinha apenas 2 anos de idade e foi escalado de forma inesperada.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator relembrou como surgiu a oportunidade:

“Minha mãe [a atriz Giselle Prattes] era uma das Garotas do Zodíaco do Planeta Xuxa. Como nem sempre tinha com quem me deixar, um dia ela me levou ao Projac. Uma produtora nos encontrou no caminho e perguntou se eu estava cadastrado em alguma agência infantil. Eles procuravam um menino da minha idade e com minhas características para ser filho do Thiago e da Ana Paula. Minha mãe aceitou e eu acabei sendo aprovado.”

📌 Hoje, aos 28 anos, Nicolas Prattes coleciona papéis de destaque em novelas, séries e filmes da Globo, consolidando-se como um dos rostos mais queridos da nova geração de atores da emissora.

Leia o texto completo em Correio 24 Horas.

📌 Fonte: Jornal Extra

✍️ Redigido por ContilNet