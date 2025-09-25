25/09/2025
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs

Henry, de 10 anos, recebeu medicação e fez exames; já está em casa e passa bem

O empresário Kaká Diniz preocupado os seguidores ao postar, nesta quarta (24/9), a foto de um braço medicado em um hospital com a legenda “Off até amanhã”. Depois, ele esclareceu que o internado era o filho mais velho, Henry (10), fruto do casamento com a cantora Simone Mendes.

Segundo Kaká, Henry apresentou um quadro de gastroenterite, foi levado ao hospital para medicação e exames e já recebeu alta: “Agora já está em casa e muito bem, graças a Deus”, disse ao Portal Leo Dias. O casal também é pai de Zaya, de 3 anos.

📌 Fonte: Portal Leo Dias
✍️ Redigido por ContilNet

