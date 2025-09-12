Fim de semana no Acre terá calor intenso e risco de temporais; veja previsão completa

O Acre deve ter um fim de semana marcado pelo calor e por pancadas de chuva isoladas, que em alguns pontos podem vir acompanhadas de temporais, segundo previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Nas regiões leste e sul do estado, que incluem municípios como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve ser quente, com sol predominando entre nuvens. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 45% durante a tarde e pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia.

Já no centro-oeste, abrangendo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é parecido: calor, sol e possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Nessas localidades, a umidade oscila entre 45% e 55% à tarde e alcança até 100% ao amanhecer. Em todo o Acre, os ventos tendem a soprar de forma fraca ou calma, vindos do sul e suas variações.

As temperaturas devem permanecer elevadas em praticamente todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 22°C e 24°C nas mínimas e 34°C a 36°C nas máximas.

Municípios como Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri podem registrar picos de 37°C. Já em Tarauacá e Feijó, as máximas podem chegar a 38°C. No Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o calor será intenso, mas um pouco menos extremo, com máximas variando de 33°C a 35°C.