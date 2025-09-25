Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”

Os últimos episódios da 5ª temporada do reality show “Casamento às Cegas” chegaram à Netflix na quarta-feira (24) e geraram reações na internet.

Nesa leva final, o público finalmente vai descobrir quem disse “sim” e “não” no altar. Como de praxe no formato, nos episódios anteriores, foi possível acompanhar como eles conheceram o (a) parceiro (a) às cegas nas cabines, a lua de mel e a volta à realidade com a rotina em um apartamento em São Paulo.

No X, o antigo Twitter, diversos internautas compartilharam as suas reações com as suas considerações finais da temporada.

Alguns casais se estranharam e brigaram e outros, decidiram desistir da competição. Maria Luiza Brufatto, 63, entrou no programa para encontrar um par e se casar, mas, ao conhecer os pretendentes, não gostou de nenhum e decidiu continuar na atração, comentando os demais acontecimentos.

Há também três episódios extras que trazem as “reações” e comentários de alguns famosos. Camilla de Lucas, Chico Barney, Regina Volpato, Yuri Marçal, Júlia Rabello, Marcelo Adnet, Luana Piovani e Rafa Chalub assistem e comentam os episódios de cada leva liberada pela Netflix, diretamente das cabines do programa.