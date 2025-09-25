Fluminense acerta com Luís Zubeldía: argentino é o novo técnico e assina até 2026

O Fluminense oficializou a contratação de Luís Zubeldía como novo técnico. O argentino, de 44 anos, chega com contrato até o fim de 2026 e assume a vaga deixada por Renato Gaúcho, que pediu demissão após a eliminação para o Lanús na Copa Sul-Americana. Zubeldía trabalhou no São Paulo entre 2024 e 2025 e retorna ao Brasil agora para comandar o Tricolor das Laranjeiras. Folha Vitória+1

Com a chegada do argentino, o Flu volta a ter um treinador estrangeiro após 28 anos — o último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997. CNN Brasil+2O Dia+2

No São Paulo, Zubeldía somou 85 jogos à beira do campo, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas antes da saída em 2025. Instagram

Próximos passos

O clube não detalhou a data de apresentação nem a comissão técnica completa, mas a tendência é que o novo treinador já acompanhe a preparação para as próximas rodadas do Brasileirão e a sequência nas copas. Folha Vitória

Fonte: ge/Globo Esporte; CNN Brasil; Terra. Redigido por ContilNet.