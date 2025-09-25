25/09/2025
Universo POP
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos

Fluminense acerta com Luís Zubeldía: argentino é o novo técnico e assina até 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Fluminense oficializou a contratação de Luís Zubeldía como novo técnico. O argentino, de 44 anos, chega com contrato até o fim de 2026 e assume a vaga deixada por Renato Gaúcho, que pediu demissão após a eliminação para o Lanús na Copa Sul-Americana. Zubeldía trabalhou no São Paulo entre 2024 e 2025 e retorna ao Brasil agora para comandar o Tricolor das Laranjeiras. Folha Vitória+1

Divulgação / Fluminense

Com a chegada do argentino, o Flu volta a ter um treinador estrangeiro após 28 anos — o último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997. CNN Brasil+2O Dia+2

No São Paulo, Zubeldía somou 85 jogos à beira do campo, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas antes da saída em 2025. Instagram

Próximos passos

O clube não detalhou a data de apresentação nem a comissão técnica completa, mas a tendência é que o novo treinador já acompanhe a preparação para as próximas rodadas do Brasileirão e a sequência nas copas. Folha Vitória

Fonte: ge/Globo Esporte; CNN Brasil; Terra. Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost