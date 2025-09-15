Foragida do Paraná é presa no Acre após investigação do Departamento de Inteligência

A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã desta segunda-feira (15), em Sena Madureira, Mayrla Pires dos Santos, considerada foragida da Justiça do Paraná. A ação foi resultado de um trabalho integrado entre o Departamento de Inteligência e a Delegacia-Geral do município.

De acordo com as investigações, Mayrla responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e desacato. A prisão ocorreu após troca de informações entre os setores de inteligência e equipes locais da Polícia Civil.

Após ser localizada, a mulher foi conduzida à Delegacia-Geral de Sena Madureira e permanece à disposição do Poder Judiciário, que dará sequência aos procedimentos legais.