Fotos de Hytalo e Euro no presídio vazam na web e viralizam nas redes

Nesta segunda-feira (1º/9), viralizaram nas redes sociais supostas fotos de Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, dentro do presídio do Róger, em João Pessoa (PB). Nas imagens, o casal aparece de cabeça raspada e sem barba, procedimento padrão adotado pela unidade prisional.

Transferência para a Paraíba

Antes da chegada à capital paraibana, Hytalo e Euro estavam detidos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo. Eles foram transferidos após passarem por exame de corpo de delito e ficaram em uma ala reservada para a população LGBTQIAPN+.

O caso

A prisão preventiva foi decretada após denúncias do youtuber Felca, que expôs em vídeo conteúdos de Hytalo considerados como sexualização da imagem de adolescentes e exposição de crianças a riscos.

Com a repercussão, a Justiça determinou não apenas a prisão do casal, mas também a suspensão de seus perfis nas redes sociais e a apreensão de equipamentos eletrônicos usados na produção de conteúdo.

📌 Fonte: Metrópoles, g1 PB

✍️ Redigido por ContilNet