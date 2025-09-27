27/09/2025
Furacão Humberto cresce no Atlântico e passa para categoria cinco

Costa leste dos EUA também está em alerta para depressão tropical que se forma nas Bahamas

O furacão Humberto, que avança no Oceano Atlântico, teve uma intensificação extremamente rápida e neste sábado (27) virou uma tempestade de categoria cinco, a mais alta na escala Saffir Simpson.

Os ventos de 260 km/h tornam o furacão um dos 44 de categoria cinco já registrados na bacia do Atlântico. É a segunda tempestade da temporada a se tornar atingir essa categoria, após o furacão Erin.

Cada vez mais furacões estão crescendo rapidamente no Atlântico à medida que os oceanos e a atmosfera aquecem diante da poluição por combustíveis fósseis e do aquecimento global.

O Centro Nacional de Furacões prevê que o furacão Humberto continuará na categoria cinco até domingo (28), e depois deve se descer para a categoria quatro ou três ao longo de vários dias, ao sul das Bermudas.

Além do furacão Humberto, uma outra tempestade ameaça a costa leste dos Estados Unidos. A depressão tropical Nove se formou na manhã deste sábado entre Cuba e as Bahamas com ventos máximos de 56 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

A tormenta deve se tornar a tempestade tropical Imelda na noite deste sábado ou no início de domingo, e um furacão de categoria um na segunda (29) ou terça-feira (30).

Alertas de tempestade tropical estão em vigor para as Bahamas neste fim de semana e devem aumentar para a costa leste da Flórida. Ventos com força de tempestade tropical estão previstos para segunda-feira.

A previsão mostra centro da tempestade nas Bahamas neste fim de semana, mas o sistema deve avançar para a costa sudeste dos Estados Unidos nos próximos dias. O furacão deve irá desacelerar à medida que se aproximar da costa da Carolina do Sul, virando para leste antes de atingir a costa.

Mesmo que o futuro furacão Imelda não chegue a terra firme, a previsão é de que  fortes chuvas e inundações costeiras causem ​​impactos significativos.

