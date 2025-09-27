Furacão Humberto cresce no Atlântico e passa para categoria cinco

O furacão Humberto, que avança no Oceano Atlântico, teve uma intensificação extremamente rápida e neste sábado (27) virou uma tempestade de categoria cinco, a mais alta na escala Saffir Simpson.

Os ventos de 260 km/h tornam o furacão um dos 44 de categoria cinco já registrados na bacia do Atlântico. É a segunda tempestade da temporada a se tornar atingir essa categoria, após o furacão Erin.

Cada vez mais furacões estão crescendo rapidamente no Atlântico à medida que os oceanos e a atmosfera aquecem diante da poluição por combustíveis fósseis e do aquecimento global.

O Centro Nacional de Furacões prevê que o furacão Humberto continuará na categoria cinco até domingo (28), e depois deve se descer para a categoria quatro ou três ao longo de vários dias, ao sul das Bermudas.

Além do furacão Humberto, uma outra tempestade ameaça a costa leste dos Estados Unidos. A depressão tropical Nove se formou na manhã deste sábado entre Cuba e as Bahamas com ventos máximos de 56 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

A tormenta deve se tornar a tempestade tropical Imelda na noite deste sábado ou no início de domingo, e um furacão de categoria um na segunda (29) ou terça-feira (30).