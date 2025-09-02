Futebol ao vivo nesta terça-feira: confira onde assistir aos jogos do Brasileirão

A terça-feira (2) será movimentada para os amantes do futebol, com jogos decisivos no Brasileirão Série B 2025 e no Brasileirão Sub-17 2025. Confira os horários e onde assistir às partidas de hoje (horário de Brasília).

📌 Jogos de hoje (02/09/25)

Brasileirão Série B 2025

América/MG x Avaí — 19h30 — ESPN e Disney+

Brasileirão Sub-17 2025

Atlético/GO x Vasco — 15h — Sem transmissão

Bahia x América/MG — 15h — TV BAHÊA (canal oficial do Esporte Clube Bahia)

São Paulo x Cuiabá — 15h — Sem transmissão

Corinthians x Palmeiras — 19h30 — sportv

Além da TV, os torcedores podem acompanhar diversas competições pelo celular ou computador através dos serviços de streaming esportivo. A popularização das plataformas digitais vem ampliando o acesso aos campeonatos nacionais e internacionais, tornando possível assistir aos jogos ao vivo em qualquer lugar.

📌 Fonte: Olhar Digital

✍️ Redigido por ContilNet