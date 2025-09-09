Gagliasso reage após cutucada de Luana Piovani e fala em “pessoas problemáticas”

Ator publicou indiretas nos Stories depois de ser citado por seguidora em post de Piovani sobre falta d’água em Fernando de Noronha; casal tem pousadas na ilha

Bruno Gagliasso voltou às redes sociais na segunda-feira (8/9) e publicou indiretas após ser citado por uma seguidora de Luana Piovani em um vídeo no qual a atriz protestava contra a falta de água em Fernando de Noronha. Sem mencionar nomes, o ator escreveu: “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas” e, em seguida, compartilhou: “É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”.

Instagram/Reprodução

Nos comentários do post de Luana, uma internauta cobrou posicionamento do casal Bruno e Giovanna Ewbank sobre a crise hídrica na ilha. A atriz respondeu com ironia: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”. Segundo a revista Casa e Jardim, os dois são proprietários das pousadas Maria Flor Noronha e Maria Bonita.

As publicações de Bruno foram interpretadas como resposta indireta à menção. Até o momento, o ator e Giovanna não comentaram diretamente a situação do abastecimento em Noronha.

