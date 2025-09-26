26/09/2025
Universo POP
Gari surpreende nas redes ao mostrar talento no freestyle com a bola; assista

Profissional que ajuda a manter a cidade limpa conquistou aplausos ao exibir suas habilidades no futebol de rua

Um vídeo que circula nas redes sociais vem chamando a atenção e rendendo muitos elogios. O protagonista é um gari que, além de trabalhar todos os dias para manter a cidade limpa, mostrou que também tem talento de sobra com a bola nos pés.

Gari conquistou aplausos ao mostrar habilidade no freestyle football durante o trabalho/Foto: Reprodução

Nas imagens, ele aparece fazendo manobras de freestyle football, modalidade que mistura domínio de bola, criatividade e habilidade técnica. A performance arrancou aplausos e comentários bem-humorados dos internautas, que destacaram que ele joga melhor do que muitos profissionais.

Entre as reações, não faltaram comparações com craques brasileiros, como Neymar, e até mesmo apelidos criativos, como “Luva de Lixeiro”, em referência ao influenciador Luva de Pedreiro.

Veja o vídeo:

