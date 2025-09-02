Garota e Garoto Verão 2025 de Manoel Urbano são eleitos no interior do Acre

O tradicional desfile de escolha da Garota e do Garoto Verão foi um dos pontos altos do Festival de Praia de Manoel Urbano neste domingo (31), durante a tarde, na passarela montada em frente ao palco principal do evento.

Ao todo, dez jovens – cinco mulheres e cinco homens – disputaram os títulos mais aguardados do festival. Após as apresentações, os jurados anunciaram a classificação final: Catrine Barroso recebeu a faixa como a nova Garota Verão 2025, enquanto o jovem Vítor Emanuel Sá Veloso, de apenas 18 anos, conquistou o título de Garoto Verão 2025.

Os vencedores receberam a premiação das mãos do prefeito Toscano Veloso, no valor de R$ 2 mil cada. Emocionados, Catrine e Vítor agradeceram o reconhecimento, dividiram a alegria com familiares e amigos e parabenizaram os demais concorrentes.

O desfile é uma das atrações mais esperadas da programação do Festival de Praia de Manoel Urbano, que neste ano reuniu recorde de público e consolidou-se como o maior já realizado.