Garotinha de 6 anos viraliza ao mostrar habilidade impressionante em cavalo no interior do Acre; ASSISTA

Uma cena de coragem e habilidade conquistou milhares de internautas nesta semana. A pequena Antonella Bandeira, de apenas 6 anos, moradora de Cruzeiro do Sul, foi filmada pelo próprio pai montando um cavalo em alta velocidade com firmeza e segurança. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, recebendo inúmeros comentários elogiosos.

Entre as reações, muitos destacaram o talento precoce da menina e o espírito aventureiro que já demonstra desde muito cedo. Alguns seguidores chegaram até a brincar com a cena, chamando Antonella de “filha da Xena”, em referência à personagem da série de televisão Xena: A Princesa Guerreira.

O pai da menina, o fazendeiro Plínio Bandeira, que relatou a paixão da filha pelos animais desde os primeiros anos de vida:

“Ela começou montando bode e logo depois cavalo, sempre foi apaixonada. É algo que já faz parte dela”, contou orgulhoso.

O registro não apenas encantou moradores da região, mas também mostrou a forte ligação da criança com a vida no campo. Antonella já carrega no sangue a tradição e a valentia da cultura rural amazônica.