Gefron apreende mais de 5 kg de skunk e prende suspeito durante fiscalização na BR-317

A ocorrência teve início durante a abordagem de rotina a um táxi

Uma ação de fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na manhã deste sábado (6) resultou na apreensão de pouco mais de 5 quilos de skunk, uma versão mais potente da maconha, e na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas.

Gefron apreende mais de 5 kg de skunk e prende suspeito durante fiscalização na BR-317. Foto: Reprodução

A ocorrência teve início durante a abordagem de rotina a um táxi que havia saído de Epitaciolândia com destino a Rio Branco. Os policiais perceberam que um dos passageiros demonstrava nervosismo, o que motivou uma vistoria detalhada nas bagagens.

Dentro de uma mochila, os agentes encontraram vários tabletes da droga embalados e escondidos em um saco com forte odor de café — técnica comumente utilizada para tentar dificultar a identificação do entorpecente, inclusive por cães farejadores.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, o passageiro assumiu ser o proprietário da mochila e informou que a droga seria levada para a capital acreana, onde abasteceria pontos de venda de entorpecentes.

A ocorrência teve início durante a abordagem de rotina a um táxi. Foto: Reprodução

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

