Gefron ganha viaturas e caminhão comprados com recurso garantido pelo senador Alan Rick

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) recebeu viaturas e um caminhão adquiridos com R$ 700 mil em emenda parlamentar do senador Alan Rick (União-AC). Os veículos, que já estão em uso desde agosto, tiveram a entrega simbólica realizada nesta sexta-feira, 05, na sede do Gefron, em Rio Branco.

O reforço na frota de veículos amplia a capacidade das equipes no combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes transfronteiriços.

“Estamos fortalecendo o trabalho do Gefron, que faz uma atuação essencial de proteção do nosso estado. A nossa segurança tem em mim um parceiro”, afirmou o senador Alan Rick.

O delegado Rêmulo Diniz, subcomandante do Gefron, agradeceu o senador e destacou os resultados recentes.

“Só nos últimos 90 dias realizamos 87 operações, com quase 300 quilos de entorpecentes apreendidos, além de veículos, armas e criminosos retirados de circulação. Esses resultados mostram o impacto direto do investimento na segurança de todo o estado”, ressaltou.

Fotos: Gustavo Bardales