General Magalhães visita o Juruá e reforça compromisso do Exército com a região

O general Magalhães, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, esteve nesta semana em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, em visita ao 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61 BIS). A presença do militar marca um retorno à cidade onde serviu nos anos de 2008 e 2009, período em que teve contato direto com a realidade da região.

Durante a visita, o general destacou a satisfação em reencontrar o Juruá e ressaltou os avanços tanto do batalhão quanto da cidade.

“Estou muito feliz de voltar a Cruzeiro do Sul, onde trabalhei bastante e conheci de perto o povo e as cidades do Juruá. Hoje, como comandante da Brigada, que responde por todo o Acre, Rondônia e parte do Amazonas, é uma grande satisfação ver o batalhão mais estruturado e a cidade ainda melhor, fruto do esforço da população trabalhadora”, afirmou.

Assumindo recentemente o comando da 17ª Brigada, Magalhães destacou que a missão do Exército permanece a mesma: garantir a soberania nacional, apoiar a proteção ambiental, respeitar os povos originários e contribuir para o desenvolvimento regional.

“O Exército tem uma ligação histórica com o Juruá. Vamos dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito e sempre buscar melhorias, mas a população pode ter certeza de que a nossa missão será cumprida da melhor forma”, disse.

O general também ressaltou a importância estratégica da fronteira, especialmente no município de Marechal Thaumaturgo, onde o Exército mantém um Pelotão Especial de Fronteira.

“Estive lá em 2008, quando nem havia a base ainda. Hoje temos uma estrutura consolidada, que mostra o compromisso do Exército em estar presente nas áreas de fronteira, vigilantes e atentos às necessidades locais”, lembrou.

Em mensagem final à população, Magalhães reforçou a integração do 61 BIS com a comunidade.

“O batalhão é parte dessa região e continuará ao lado do povo do Juruá, sempre pronto a servir e apoiar”, concluiu.