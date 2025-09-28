Gladson celebra os 121 anos de Cruzeiro do Sul com homenagem: “Muitas conquistas e lutas”

O governador do Acre, Gladson Camelí, usou as redes sociais neste domingo (28) para prestar homenagem aos 121 anos de Cruzeiro do Sul, sua cidade natal e a segunda maior do estado. Em um vídeo com imagens da região, o gestor destacou o orgulho de suas origens e a importância da cidade para a história acreana.

“Minha amada Cruzeiro do Sul comemora 121 anos de história. São anos de muitas conquistas e lutas desse povo batalhador da terra da farinha. Tenho muito orgulho de ser filho dessa terra. Feliz aniversário, Cruzeiro. Parabéns a todos os moradores”, declarou o governador.

Camelí ressaltou ainda a ligação pessoal com o município, lembrando sua infância e juventude no Vale do Juruá. “Aqui nasci, aqui cresci. Foi em cada rua, cada escola, cada abraço dessa gente simples e forte que aprendi o valor de lutar pelos nossos ideais. Não é apenas a minha cidade natal, é parte de quem eu sou”, disse.

No vídeo, o chefe do Executivo acreano reforçou que sua trajetória política é também uma forma de retribuir ao povo cruzeirense. “Cada conquista minha, carrego a força do Juruá. Hoje eu, como governador, meu compromisso é honrar essa terra”, completou.

Com mais de um século de história, Cruzeiro do Sul é considerada o coração do Vale do Juruá e conhecida nacionalmente pela produção da farinha de mandioca, além de seu patrimônio cultural e belezas naturais que atraem visitantes de todo o país.

Veja o vídeo: