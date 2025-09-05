Gladson cumpre compromisso e Sula entrega obra esperada há 30 anos em Xapuri

Estrada da Variante em Xapuri é inaugurada após 30 anos e deve impulsionar turismo e produção rural

Neste sábado (6), às 10h, o governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, entregam à população de Xapuri a Estrada da Variante (AC-380). A obra, esperada há mais de 30 anos, contou com R$ 48 milhões em investimentos, entre emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado.

Trecho da Estrada da Variante (AC-380), com 17,5 km asfaltados, sinalização e paisagismo, facilitando o acesso à cidade/Foto: Ascom

O governador Gladson Cameli destacou o impacto da estrada para moradores e produtores:

“Essa estrada vai facilitar a vida de quem mora e trabalha em Xapuri. O produtor rural poderá levar sua produção com mais rapidez, e o turismo na região terá acesso mais fácil à cidade. Estamos cumprindo uma promessa feita à população”, afirmou.

O governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, durante a entrega da Estrada da Variante à população de Xapuri/Foto: Ascom

A Estrada da Variante, também chamada Estrada das Laranjeiras, tem 17,5 quilômetros asfaltados, com sinalização e paisagismo. A via liga a BR-317 diretamente à área urbana, permitindo deslocamento mais rápido para moradores e melhor escoamento da produção local.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, celebrou a entrega da obra:

“Essa estrada é um sonho antigo dos produtores da região. Entregar a Variante é dar mais segurança e facilidade para quem passa por aqui todos os dias. Trabalhar ao lado do governador Gladson Cameli para concluir essa obra foi, acima de tudo, um compromisso com o povo de Xapuri”, disse Sula.

A nova via liga a BR-317 à área urbana de Xapuri, garantindo mais segurança e rapidez para moradores e produtores/Foto: Ascom

A obra é uma das prioridades da gestão do governador Gladson Cameli, que aposta em projetos estruturantes para impulsionar o desenvolvimento regional.

Veja o vídeo:

