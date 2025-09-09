Gladson e Mailza garantem cidadania com entrega de 400 títulos definitivos em Plácido de Castro

O governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis entregaram 400 títulos definitivos de propriedade urbana, rural e de entidades religiosas em Plácido de Castro nesta terça-feira, 9. A ação, realizada na quadra da Escola Estadual José Francisco da Silva, reuniu cerca de 1,2 mil pessoas e foi conduzida pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal.

Durante a solenidade, a vice-governadora Mailza Assis destacou a dimensão social e transformadora da entrega. “É a realização de um sonho, de todos que tem uma propriedade, rural ou urbana, em ter esse documento em mãos para dizer que é seu. E esse foi um trabalho do governo do Estado, junto com o município, junto com as associações, com os cartórios, para a realização desse feito, que consideramos importantíssimo para o desenvolvimento do nosso Estado, porque está garantindo direitos, está criando a possibilidade de acesso ao crédito, dando possibilidade às pessoas de investirem e adquirir cada vez mais a sua independência, a sua autonomia”, afirmou.

Ao abrir seu discurso, o governador Gladson Camelí reafirmou a luta do estado para diminuir as desigualdades e acelerar a regularização fundiária. “Gratidão é a palavra que resume essa manhã aqui em Plácido de Castro. Estamos realizando sonhos de muitas famílias e igrejas que passam a ter o domínio legal sobre suas propriedades. Costumo dizer que um dos meus propósitos como governador é diminuir as diferenças sociais do nosso estado. A entrega de títulos definitivos é um instrumento poderoso para realizarmos isso,” declarou.

Investimento e impacto social

Com investimento de R$ 1,7 milhão, a ação representa mais do que a entrega de documentos. Os títulos definitivos garantem segurança jurídica, valorizam imóveis, ampliam o acesso ao crédito e fortalecem comunidades religiosas, que passam a ter respaldo legal para expandir suas ações sociais.

A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, destacou o alcance da iniciativa. “Isso representa um marco para a cidade e faz parte de uma determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis. Nosso plano de trabalho para este ano contempla todos os 22 municípios do estado, e estamos empenhados em cumprir essa missão”, disse.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, agradeceu ao governo pela ação inédita no município. “É uma gratidão imensa ver que uma boa parcela da população urbana está recebendo esse presente: o título da sua terra. Isso é papel passado, é segurança jurídica. Agradecemos ao governador, ao Iteracre e a toda a equipe que trabalhou para tornar isso possível. É uma ação que transforma vidas e fortalece nosso município,” afirmou.

Plano estadual

A entrega em Plácido de Castro integra um plano estadual que pretende beneficiar mais de 10 mil famílias em todo o Acre, consolidando o compromisso do governo em reduzir desigualdades, promover justiça social e fortalecer o planejamento urbano e rural.