29/09/2025
Gladson fala sobre Nicolau ser vice de Mailza em 2026: ‘É um nome forte’

Durante um cafezinho na Assembleia Legislativa do Acre, nesta segunda-feira (29), o governador Gladson Camelí comentou sobre os boatos do presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, ser o candidato a vice-governador na futura chapa de Mailza Assis na disputa pelo governo em 2026.

Gladson, Mailza e Nicolau/Foto: Reprodução

Gladson fez elogios a Nicolau e destacou o trabalho do deputado à frente da Aleac, o que lhe credencia a disputar qualquer cargo.

“Ele é um nome forte. Um nome que tem que está sendo apreciado. Isso aí eu digo em todas as minhas falas. Não é a primeira vez que eu digo isso. E que tem todo o direito. Qual é o político que não sonha e que não quer ser governador do Acre? Nós temos que pensar em novas lideranças”, disse.

O governador aproveitou para falar sobre as negociações que envolvem sua sucessão em 2026. Ele garantiu que ‘ninguém será descartado’.

“O grupo todo vai estar na mesa sentado para que a gente possa sair unido nas eleições de 2026. Tem muita água por debaixo da ponte”, concluiu.

