26/09/2025
Gladson inaugura nova sede do Imac, o maior prédio público da área de meio ambiente no Norte

A cerimônia, realizada no bairro Portal da Amazônia, contou com a presença de diversas autoridades

O governador Gladson Cameli entregou nesta sexta-feira (26) a nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). A cerimônia, realizada no bairro Portal da Amazônia, contou com a presença de diversas autoridades.

É o maior prédio público da área de meio ambiente no Norte/Foto: ContilNet

Com uma área construída de 3.617,49 m², o novo prédio do Imac é dividido em térreo e dois pavimentos superiores, totalizando 41 salas que visam melhorar a eficiência administrativa e operacional do instituto. Localizado na Avenida Paulo Lemos de Moura, ao lado do Cieps, o edifício foi projetado para atender às crescentes demandas em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável na região.

O titular do Imac, André Hassem, disse que a conquista é um marco na história da instituição, já que o prédio é o maior do estado, entre secretarias e autarquias.

André Hassem é presidente do Imac/Foto: ContilNet

“O Imac vai completar este ano 39 anos de existência. E o Imac ficou ao longo dos anos ali no centro, muito apertado, aumentando o contingente, as pessoas; o Estado cresceu, desenvolveu, tanto os investimentos como agora ver o agronegócio de forma sustentável. E nós ficamos ali naquele local. E, graças a Deus, conseguimos, juntamente com o nosso governador Gladson Cameli, que foi quem implementou, quem idealizou juntamente conosco. E, junto com o governador, hoje estamos entregando a maior sede da região Norte, entre autarquias e secretarias de meio ambiente”, afirmou o secretário.

“Isso aqui é um sonho, um local que está apto e pronto. Além de atender aos nossos servidores, atendemos também à população em geral, nossos empreendedores, os nossos agricultores, que é o foco fundamental do nosso governo; e, com isso, nós estamos aqui com a sede hoje pronta para receber a todos que chegarem”, acrescentou.

Cerimônia reuniu autoridades nesta sexta-feira (26)/Foto: ContilNet

Durante a inauguração, Gladson enfatizou a importância do Imac na promoção de políticas ambientais eficazes e na proteção dos recursos naturais do Acre.

Governador durante entrega do novo prédio do Imac/Foto: ContilNet

“A nova sede representa um avanço significativo na infraestrutura do órgão, que desempenha um papel crucial na conservação da rica biodiversidade amazônica. Com essa nova estrutura, o governo espera não apenas otimizar os serviços prestados à população, mas também fortalecer a atuação do Imac nas questões ambientais, promovendo uma gestão mais integrada e eficiente. A inauguração é vista como um passo importante para o desenvolvimento sustentável do estado e a valorização do meio ambiente”, concluiu o governador.

O investimento total é de R$ 8,8 milhões, sendo R$ 5,3 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre Fase II (PDSA), e R$ 3,5 milhões do Tesouro Estadual.

VEJA COMO FICOU O PRÉDIO:

