Gladson inaugura nova sede do Imac, o maior prédio público da área de meio ambiente no Norte

O governador Gladson Cameli entregou nesta sexta-feira (26) a nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). A cerimônia, realizada no bairro Portal da Amazônia, contou com a presença de diversas autoridades.

Com uma área construída de 3.617,49 m², o novo prédio do Imac é dividido em térreo e dois pavimentos superiores, totalizando 41 salas que visam melhorar a eficiência administrativa e operacional do instituto. Localizado na Avenida Paulo Lemos de Moura, ao lado do Cieps, o edifício foi projetado para atender às crescentes demandas em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável na região.

O titular do Imac, André Hassem, disse que a conquista é um marco na história da instituição, já que o prédio é o maior do estado, entre secretarias e autarquias.

“O Imac vai completar este ano 39 anos de existência. E o Imac ficou ao longo dos anos ali no centro, muito apertado, aumentando o contingente, as pessoas; o Estado cresceu, desenvolveu, tanto os investimentos como agora ver o agronegócio de forma sustentável. E nós ficamos ali naquele local. E, graças a Deus, conseguimos, juntamente com o nosso governador Gladson Cameli, que foi quem implementou, quem idealizou juntamente conosco. E, junto com o governador, hoje estamos entregando a maior sede da região Norte, entre autarquias e secretarias de meio ambiente”, afirmou o secretário.

“Isso aqui é um sonho, um local que está apto e pronto. Além de atender aos nossos servidores, atendemos também à população em geral, nossos empreendedores, os nossos agricultores, que é o foco fundamental do nosso governo; e, com isso, nós estamos aqui com a sede hoje pronta para receber a todos que chegarem”, acrescentou.

Durante a inauguração, Gladson enfatizou a importância do Imac na promoção de políticas ambientais eficazes e na proteção dos recursos naturais do Acre.

“A nova sede representa um avanço significativo na infraestrutura do órgão, que desempenha um papel crucial na conservação da rica biodiversidade amazônica. Com essa nova estrutura, o governo espera não apenas otimizar os serviços prestados à população, mas também fortalecer a atuação do Imac nas questões ambientais, promovendo uma gestão mais integrada e eficiente. A inauguração é vista como um passo importante para o desenvolvimento sustentável do estado e a valorização do meio ambiente”, concluiu o governador.

O investimento total é de R$ 8,8 milhões, sendo R$ 5,3 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre Fase II (PDSA), e R$ 3,5 milhões do Tesouro Estadual.

VEJA COMO FICOU O PRÉDIO: