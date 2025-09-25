Gladson oficializa mudanças no alto escalão da Segurança Pública e anuncia novas diretoras; veja quem são

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25), o governador Gladson Camelí anunciou mudanças no alto escalão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre.

O governador oficializou Marilda Moreira Brasileiro Rios como nova diretora de Planejamento Estratégico da pasta. Antes disso, ela foi exonerada do cargo de diretora Administrativa e Financeira.

No lugar dela, quem assume o setor agora é Marilena Moreira da Costa, que também foi oficializada no mesmo DOE.

Essas foram as únicas nomeações e exonerações de servidores de confiança do Estado da edição desta quinta-feira.