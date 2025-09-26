26/09/2025
Universo POP
Gladson publica novas nomeações e exonerações na edição do Diário Oficial desta sexta

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) foi o órgão mais afetado, concentrando a maior parte das exonerações

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26) trouxe uma série de decretos relacionados a alterações no quadro de pessoal de diferentes órgãos da administração pública. As medidas incluem exonerações a pedido, prorrogação de cessão e mudança de lotação de servidores.

As nomeações foram publicadas nesta sexta-feira (26)/Foto: Reprodução

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) foi o órgão mais afetado, concentrando a maior parte das exonerações. Diversos agentes socioeducativos tiveram suas saídas oficializadas, com a consequente declaração de vacância dos cargos.

Além do ISE, também foram registradas exonerações no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), envolvendo profissionais da educação e administrativos. Houve ainda prorrogação de cessão de servidora da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) para a Assembleia Legislativa (Aleac), e mudança de lotação em cargo de comissão da Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

