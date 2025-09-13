Gladson reafirma apoio a Mailza Assis em Mâncio Lima: “Vamos aonde tiver que andar”

Em um pronunciamento durante o Festival do Coco, em Mâncio Lima, o governador Gladson Camelí reforçou seu apoio à vice-governadora Mailza Assis como candidata nas eleições de 2026 e deixou claro que a decisão sobre o cargo de vice será tomada por ele e pelo conselho político. “Questão de vice, quem vai decidir, vai ser eu, junto com o conselho. Questão de suplência, da mesma forma, porque o governador sou eu”, afirmou.

Camelí disse ainda que pretende intensificar a agenda de campanha ao lado de Mailza, percorrendo diversas cidades do estado. “Eu, a partir do mês de novembro, vou casar a minha agenda com a Maílza. Nós vamos começar a andar de Assis Brasil, a Marechal Thaumartugo. Da Foz do Breu, aonde tiver que andar, para que não deixem dúvidas daquilo que eu já tenho reafirmado e dito aonde eu tenho passado”, declarou.

O governador também fez questão de ressaltar a importância da união do grupo político e o papel de aliados no processo. “O Mailza me disse uma frase essa semana que me tocou muito: ‘Não existe grupo A e grupo B, nós somos um grupo só’. E é isso que tem que prevalecer. O Nicolau é importantíssimo, importantíssimo, nesse comando. Zezinho Barbari, e aqui eu não quero mencionar, sem injustiça, com A, com B, com C. Todos que estão aqui são importantíssimos”, destacou.

Ao falar sobre sua postura em relação a possíveis indecisos ou opositores dentro do grupo, Camelí afirmou que há limites para a paciência. “Eu renuncio o mandato de governador, se tudo permanecer do jeito que está, no dia 4 de abril, não vai ter mais essa conversa de ninguém ficar em cima de um muro. Quem quer, quer, quem não quer, tchau”, disse.

O governador aproveitou o momento para reforçar que suas decisões sobre a chapa e estratégias eleitorais estão alinhadas com o compromisso de consolidar Mailza Assis como candidata, mantendo a coesão do grupo político. “Então, assim, me desculpe eu estar falando nessa oportunidade, porque eu acho que tudo na vida tem limite”, completou.