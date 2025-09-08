GOE da Polícia Militar prende suspeito de duplo homicídio em Mâncio Lima

O Grupamento de Operações Especiais (GOE) do 6° Batalhão de Polícia Militar prendeu, neste fim de semana, um homem suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido na zona rural de Mâncio Lima. Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com informações da PM, a captura faz parte das ações desencadeadas após um crime considerado bárbaro na região, que mobilizou as forças de segurança para garantir a tranquilidade dos moradores. Durante patrulhamento, a equipe do GOE localizou e prendeu o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.

As autoridades policiais ressaltam que a prisão representa um avanço no combate à criminalidade e reforça o compromisso da instituição com a segurança da população do Vale do Juruá.

A Polícia Militar destacou ainda que continuará intensificando o patrulhamento ostensivo, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e investindo em ações estratégicas para coibir práticas criminosas na região.